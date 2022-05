Gli incassi di Acquedotto Lucano si trasformino in servizi efficienti per i cittadini

“Bene Presidente Vito Bardi, avanti tutta su Acquedotto Lucano! La Lega Basilicata plaude alle iniziative messe in campo dal Governatore riguardo l'operazione di ripulisti dopo 20 anni di cattiva gestione! Basta rincari e aumenti sconsiderati, si capisca a fondo che situazione abbiamo ereditato!”, così con una nota il capogruppo regionale Lega Basilicata, Pasquale Cariello.

“La Lega ha indicato da tempo la strada da seguire. Gli incassi di Acquedotto Lucano si trasformino in servizi efficienti per i cittadini” - conclude Cariello - “Si dialoghi con l'intera maggioranza per una nuova strategy per Acquedotto Lucano, per una visione che rispecchi il Centrodestra e che incontri la volontà del popolo lucano che guarda questa vicenda con molta attenzione”.