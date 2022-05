L’obiettivo è mettere in sintonia la richiesta degli imprenditori con le figure professionali

“Mettere in sintonia la richiesta degli imprenditori con le figure professionali. Puntiamo a farlo con uno strumento agilissimo per chiedere al mercato del lavoro figure professionali specifiche e modulare la formazione alle richieste degli imprenditori”.

Ha sintetizzato così l’assessore alle attività produttive, lavoro, formazione e sport della Regione Basilicata Alessandro Galella il questionario presentato questa mattina alla stampa e disponibile sul sito delle Regione Basilicata.

“Mettere in sintonia tutti i lucani che cercano lavoro con tutti i lucani che cercano lavoratori -ha aggiunto Galella- il mondo del lavoro è in continua evoluzione e servono strumenti flessibili per rispondere alle richieste degli imprenditori”.All’incontro con la stampa, al quale era presente anche la funzionaria regionale addetta alla programmazione delle politiche del lavoro Maria Leone, l’assessore ha spiegato che occorre evitare che si formino professionalità non richieste dal mondo del lavoro mentre rimangono inevase le richieste di specifici profili da parte degli imprenditori.“Il programma GOL, insieme al miglioramento dell’efficienza dei Centri per l’impiego, grazie al bando Arlab, e alla proroga del contratto per i navigator, ci permetterà di rispondere meglio e con più velocità alle innumerevoli esigenze degli imprenditori. Per questo invitiamo tutti a compilare al più presto il questionario per poter programmare la formazione. Sappiamo che il mondo del lavoro ha delle esigenze immediate e questo modello serve proprio per rispondere alla richiesta nel momento in cui si crea”.Il Piano prevede un finanziamento 9,68 milioni di euro per la Basilicata per l'anno 2022, pari al 20% della somma totale prevista di 48,8 milioni da utilizzare entro il 2025. L’ammontare dei finanziamenti annuali dipenderà dal raggiungimento degli obiettivi di target e finanziari. Il Programma si rivolge ad una platea di beneficiari molto vasta che comprende disoccupati di lunga durata, percettori di ammortizzatori sociali e percettori di misure di sostegno e per ogni categoria di beneficiari saranno individuate specifiche azioni.Il questionario che potrà essere rapidamente compilato da tutte le imprese lucane interessate sarà reso disponibile a partire da venerdì 13 maggio sul portale Cebas all’indirizzo web https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp

Francesco Addolorato