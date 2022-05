L'ambiente in Basilicata può essere un fattore determinante per lo sviluppo sostenibile del territorio

"La Basilicata, dal Tirreno allo Jonio, continua a soddisfare i criteri di sostenibilità ambientale legati alla qualità delle acque di balneazione e siamo certi che la conferma della 'Bandiera blu' per i territori di Bernalda, Nova Siri, Pisticci, Policoro e Maratea contribuirà ad accrescere, in vista della stagione estiva, il numero di prenotazioni nella nostra regione. Un segnale positivo per i nostri operatori turistici, dopo due anni caratterizzati dalle incertezze della pandemia.

Ed è la riprova che l'ambiente in Basilicata può essere un fattore determinante per lo sviluppo sostenibile del territorio. E' su questa strada che continueremo a lavorare in raccordo con le amministrazioni pubbliche e gli operatori". È quanto dichiara l'assessore all'Ambiente della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, commentando la conferma della 'Bandiera blu' da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (Fee) per i territori di Bernalda, Nova Siri, Pisticci, Policoro e Maratea.