Grandine, pioggia e vento hanno ulteriormente vessato il comparto agricolo

Il presidente della provincia di Matera Piero Marrese esprime solidarietà agli agricoltori del Metapontino e di Montalbano Jonico, colpiti oggi pomeriggio da un violento nubifragio che ha interessato la zona sud della provincia di Matera. Grandine, pioggia e vento hanno ulteriormente vessato il comparto agricolo del nostro territorio, già in grandi difficoltà a causa di una congiuntura problematica pregressa.

"Stiamo facendo una prima e immediata ricognizione e monitorando la situazione, - dichiara il presidente Marrese - ma posso assicurare che al momento non sussistono situazioni di pericolo immediato. Nel riconfermare la mia vicinanza agli agricoltori e in attesa di valutare i danni che l’odierna grandinata ha loro inferto, posso anticipare che chiederò alla Regione Basilicata lo stato di calamità naturale. Spero - conclude - che da parte della Regione Basilicata ci sia la giusta attenzione attraverso l'individuazione di risorse immediate per sostenere il comparto agricolo".