La paziente una donna ucraina di 42 anni è arrivata in Italia per fuggire dalle atrocità della guerra

Nelle sale operatorie della Chirurgia senologica dell'Azienda ospedaliera regionale "San Carlo" di Potenza è stato effettuato, nella giornata di ieri mercoledì 11 maggio, un intervento chirurgico per carcinoma mammario su una paziente giunta in Italia per fuggire dalle atrocità della guerra in Ucraina. Ne dà notizia il direttore generale dell'Aor San Carlo Giuseppe Spera che ha ringraziato l'équipe medica del centro multidisciplinare di Breast Unit composta da: radiologi, chirurghi, oncologi, anatomo-patologi, radioterapisti e genetisti, "per aver collaborato proficuamente alla ottima riuscita dell'intervento, che conferma gli elevati standard qualitativi dell'Azienda".

"Si tratta - fanno sapere dal San Carlo - di una complessa operazione chirurgica di mastectomia, linfectomia e di inserimento dell'espansore mammario che ha restituito alla quarantaduenne ucraina una prospettiva di vita migliore all'insegna della speranza e della buona salute". "Ancora una volta la Basilicata si dimostra attenta alle dinamiche sociali relative all'accoglienza e alla corretta integrazione basate sui principi di equità, solidarietà e cura della persona", ha dichiarato l'assessore alla Salute e alle Politiche della Persona della Regione Basilicata, Francesco Fanelli. "Sono orgoglioso di quanto siamo riusciti a mettere in atto nella nostra regione grazie agli operatori sanitari tutti, che hanno permesso di scrivere questa bella ed importante pagina della Sanità lucana", ha concluso Fanelli.