Grande festa per la cittadina della Valle del Mercure per il passaggio della carovana rosa

Anche Lauria ha salutato il passaggio del “Giro d'Italia” e si candida ad essere tappa di arrivo o di partenza per la prossima stagione agonistica prevista per il 2022/23, con gioia, entusiasmo e partecipazione. La carovana del giro colorata di rosa, con le sue musiche e i suoi balli coinvolgenti, il lancio dei gadget e la campagna per le cure palliative, il corteo di auto sfolgoranti scortate dalla polizia e poi, finalmente, i ciclisti in carne ed ossa sfrecciare a ritmo elevato prima di inerpicarsi sui tornanti sinuosi del Sirino, hanno provocato un'emozione profonda, un sentimento bello e autentico di identificazione in quella che è da sempre la manifestazione nazionale per eccellenza. Festa di unità del Paese, festa di popolo, festa di ragazze e ragazzi che vogliono sorridere alla vita, che chiedono libertà e serenità dopo anni di angoscia.

E così dall’Amministrazione comunale giunge «un particolare ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione: gli uffici comunali, gli operai del comune, la polizia locale, i volontari della protezione civile di gruppo lucano, i volontari dell'associazione la compagnia del leone, la croce rossa, gli operatori ecologici di progettambiente, la polizia di stato, i carabinieri, i carabinieri forestali, i vigili del fuoco, la guardia di finanza, la polizia provinciale e gli operatori del consorzio di bonifica».