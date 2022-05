I tre candidati a sindaco: Bianco, Lopatriello e Marrese sono pronti a darsi battaglia

C'è grande attesa per la tornata elettorale del prossimo 12 giugno 2022 a Policoro. Questa mattina sono state presentate al palazzo di città le tre liste che si contenderanno la vittoria finale per le elezioni amministrative 2022. I tre candidati a sindaco: Enrico Bianco, Nicola Lopatriello e Gianluca Marrese sono pronti a darsi battaglia in una campagna elettorale che si annuncia tra le più combattute degli ultimi anni per la città jonica.

Di seguito tutti i nomi dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale presentati dai tre schieramenti politici.

Candidato sindaco: Enrico Bianco.

AVANTI

Franca Antonucci

Loredana Bevilacqua

Marianna Bitonte

Sonia Bonavita

Rossella Dipinto

Maria Cristina di Sanza

Vincenzo Fortunato

Loris Gentile

Rocco Laguardia

Mario Lo Franco

Cinzia Mastronardi

Massimiliano Padula

Francesca Rinaldi

Antonio Ripoli

Massimiliano Scarcia

Linda Visaggi

IMPEGNO COMUNE

Prospero Cavallo

Andrea Ciccarelli

Mario Antonio Cristiano

Antonio di Turi

Chiara Farella

Giuseppe Ferrara

Caterina Francolino

Antonio Lauria

Lidia Libutti

Antonio Lofrano

Gennaro Manolio

Ilaria Melidoro

Rosa Montesano

Rossella Scorzafava

Tania Tarantino

Mariangela Vallinoto

ALLEANZA PER POLICORO

Rocco Luigi Leone

Eufrosina Carmen Aridei

Giuseppe Callà

Liborio Conte

Dora de Leonardis

Mariateresa Derosa

Alessio Ferrara

Carmelo Salvatore Grillo

Daniela Manfredi

Teresa Antonia Marino

Ida Anna Egidia Marone

Rosa Palma

Maria Grazia Settembrino

Carlo Ruben Stigliano

Cinzia Pia Toscano

Maria Zito

PER POLICORO

Stefania Barbato

Angela d’Onofrio

Federica Forastiere

Alessandra Gambacorta

Denise Giovinazzo

Marianna Guarino

Giovanni Lippo

Valentina Mairo

Giuseppe Maurizio Montano

Giovanni Panetta

Filomena Elena Petito

Daniele Luigi Sanasi

Marco Pinca Gorgoni (detto Pinca)

Desireè Serrone

Maricella Valicenti

Mario Vigorito

Candidato sindaco: Nicola Lopatriello.

POLICORO FUTURA

Giuseppe Maiuri

Raffaele Buonfanti

Pasquale Castronuovo

Mario Cirigliano

Gianni Domenico D’Alessandro

Daniela Dicosola

Maria Patrizia Falcone

Antonello Gallicchio

Domenica Antonella Gioia

Vittoria Anna Laruina

Giuseppe Marsano (detto Pino)

Antonio Melidoro (detto Tonino)

Sara Pascale

Valentina Ubolino

Grazia Sannella

Ionela Alina Vintu

POLICORO NEL CUORE

Isabella Gentile

Domenico Anelli

Nicola Celano

Egidio Fortunato

Camilla Iannuzziello

Lucia Lasala

Antonietta Laviola (detta Antonella)

Lucia Lorusso

Rocco Palmieri

Giuseppe Patera

Francesco Antonio Rinaldi

Cosimo Simone (detto Mimmo)

Luigi Spano

Vito Tralli

Egidio Trupo

Vincenzo Damiano Ligorio

FORZA POLICORO

Gianluca Modarelli

Livia Lauria

Domenico Bianco

Francamaria Civale

Cosima Suriano (detta Mimma)

Emilio Melidoro

Maria Pia Verardi

Pierluigi Parziale

Angela Dursi

Antonio Lucarelli

Nicoletta Cristina Fillu

Francesco Ciriello

Rosanna Conforti

Angela Morando

Ivana Durante

Maria Bianco

PROGRESSO CIVICO 2.0

Antonella Bornè

Valentina Celsi

Felicia Colella

Simone Mario Conte

Marissa Ornella Gargano

Adamo Guerra

Grazia Lucia Laviola

Isabella Morando

Salvatore Romolo Nuzzaci

Domenico Passarelli

Antonio Rago

Alessandro Reno

Vincenzo Rimoli

Mario Romeo

Marianna Suriano

Pier Maria Tarsia

ALTERNATIVA POLICORO

Sara Bevilacqua

Domenico Antonio Cammisa

Pasquale Cavallo

Antonio Cosa

Cosimo D’Aversa

Adriana Di Dio

Valentina Fittipaldi

Mario Gallicchio

Benedetto Gallittelli

Martina Gentile

Livio Ierone

Debora Laruina

Maristella Pace

Domenico Paschino

Nicola Antonio Pinelli

Marina Anna Scorzafava

Candidato sindaco: Gianluca Marrese.

FUTURO COMUNE

Mirco Achillea

Vittoria Acquaviva

Ornella Artesi

Amedeo Brasile

Pasquale Carrera

Teresa Carretta

Rocco Damiano

Rocco Salvatore Depizzo

Eleonora Gentile

Irene Lateana

Rocco Latorraca

Teresa Mainieri

Mirella malvasi

Nicola Montesano

Egidio Pasquino

Maria Antonietta Sollazzo

Ricordiamo che domenica 12 giugno 2022 oltre alle elezioni amministrative, si terranno anche i referendum abrogativi riguardanti alcune norme che regolano il funzionamento del sistema giudiziario italiano.

Vediamo adesso COME SI VOTA:

I cittadini aventi diritto, muniti di documento d'identità valido e tessera elettorale, potranno recarsi alle urne dalle ore 7.00 alle ore 23.00. I cittadini nei comuni sopra i 15.000 abitanti possono effettuare il voto disgiunto: possono cioè indicare il candidato sindaco con una "x", ma accordare la propria preferenza a una lista che sostiene un altro candidato sindaco. I comuni sopra ai 15.000 abitanti andranno al ballottaggio nel caso nessuno dei candidati abbia raggiunto il 50% più uno dei voti, che si terrà domenica 26 giugno. È possibile anche esprimere il voto di preferenza fino a due consiglieri comunali (ovviamente candidati nella stessa lista), ma rispettando il criterio di genere ovvero indicando un uomo e una donna, pena l'annullamento del voto di preferenza. Si può indicare la preferenza anche per un solo candidato al consiglio comunale.

