Nella cittadina di Policoro l'unica possibilità di andare al ballottaggio

Sono 22 i Comuni della Basilicata, 17 nel Potentino e cinque nel Materano, dove si voterà il prossimo 12 giugno per eleggere sindaco e consiglio comunale. Il test elettorale - politicamente non di rilievo - interesserà circa 75 mila lucani. Il Comune più popolato con circa 18mila abitanti è Policoro in provincia di Matera, dove vi è la possibilità del ballottaggio. In questa competizione elettorale mancherà il Pd. Il Comune meno popolato (solo 778 abitanti) e San Costantino Albanese (Potenza).

In provincia di Potenza si voterà a Abriola, Albano di Lucania, Baragiano, Bella, Calvello, Castelgrande, Castelsaraceno, Episcopia, Latronico, Marsiconuovo, Maschito, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Ruoti, San Costantino Albanese e Vietri di Potenza. In provincia di Matera si voterà a Colobraro, Grassano, Policoro, San Mauro Forte e Stigliano.