"L'invito ai cittadini è quello di non vivere la procedura come un'incombenza, ma come un'opportunità"

L'Assessore all'Ambiente ed Energia, Cosimo Latronico e il direttore generale della direzione ambiente, territorio ed energia, Roberto Tricomi, hanno presentato oggi agli operatori di settore, ordini e collegi professionali, il nuovo portale "Siape Basilicata' per la trasmissione e la gestione degli attestati di prestazione energetica (Ape). Il sistema sarà attivato in collaborazione con l'Enea. "Il portale che sarà on line a fine giugno - ha spiegato Latronico - integrerà il sistema informativo regionale con il SIAPE nazionale per la raccolta dei dati relativi agli attestati di prestazione energetica in collegamento anche con il Catasto territoriale degli impianti termici, come previsto dal D.M. 26/06/2015 in materia di certificazione energetica degli edifici.

Ad oggi l'invio degli attestati APE avviene con modalità telematica che non consente un riscontro immediato della correttezza formale degli attestati, oltre che un monitoraggio dei dati energetici del patrimonio edilizio regionale. L'attivazione della piattaforma SIAPE Basilicata - sottolinea Latronico - garantirà una significativa semplificazione del processo di ricezione e gestione degli attestati e consentirà di eseguire monitoraggi e valutazioni energetiche sul patrimonio edilizio, in merito a una serie di significativi parametri, tra cui gli indici di prestazione energetica globale non rinnovabile e rinnovabile e le emissioni di CO2 medio. Rendere gli edifici più efficienti - ha detto Latronico - è una necessità che può portare benefici futuri. L'invito ai cittadini - ha concluso l'assessore - è quello di non vivere la procedura come un'incombenza, ma come un'opportunità".