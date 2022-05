Viceconti: “È un dato che preoccupa molto, le donne continuano ad essere una semplice quota di genere"

I comuni lucani interessati dall’election day di domenica 12 giugno sono ben 22. Un test elettorale che interesserà circa 75 mila lucani. In provincia di Matera, oltre a Policoro, figurano Colobraro, Grassano, San Mauro Forte e Stigliano. In provincia di Potenza, invece si vota ad Abriola, Albano di Lucania, Baragiano, Bella, Calvello, Castelgrande, Castelsaraceno, Episcopia, Latronico, Marsico Nuovo, Maschito, Montemilone, Palazzo san Gervasio, Rapolla, Ruoti, San Costantino Albanese (comune più piccolo con soli 778 abitanti) e Vietri di Potenza. Non rientra il comune di Scanzano Jonico: comune sciolto nel dicembre 2019 per infiltrazioni mafiose, dove la successiva elezione del 2021 fu invalidata in quanto il sindaco Mario Altieri, dopo la vittoria, fu dichiarato incandidabile per una condanna diventata irrevocabile il 17 gennaio 2014.

Si attende l’esito del ricorso presso il Consiglio di Stato depositato dallo stesso Altieri. A Policoro, dopo Matera e Potenza come popolazione, terzo comune più importante, si gioca una interessante partita amministrativa dopo una gestione Mascia a fase alterne con il ritorno del già sindaco, 2001 e nel 2008, Nicola Lopatriello. Dato significativo che si registra nel comune dell’ex assessore regionale alla sanità, Rocco Luigi Leone, è la presenza di oltre 70 candidate rose, una percentuale importante che evidenzia anche un dato simpatico. La lista capeggiata dall’ex assessore regionale Leone, in appoggio al candidato sindaco Enrico Bianco, su sedici posti come consiglieri, ben dieci sono donne. Nella media la presenza femminile in Basilicata continua a tenersi su livelli bassi.

Nei comuni materani: San Mauro Forte, Grassano, Colobraro Policoro e Stigliano nessuna capolista donna. Nei Comuni del Potentino invece troviamo soltanto 5 donne candidate alla carica di Sindaco: Castelsaraceno, Carmela Iannella contro l’uscente Rocco Rosano; Marsico Nuovo l’uscente Gelsomina Sassano, con una sfidante Roberta Conti oltre a Massimo Macchia; Maschito c’è Rossana Musacchio Adorisio, che se la vedrà con Francesco Montrone e Luigi Raftia, Calvello Anna Cantisani e ad Albano di Lucania Rocco Guarino contro l'ex sfidante Bruno Santamaria. A Latronico si registra un dato sopra la media di presenza femminile, negli altri comuni poche donne nelle liste di qualsiasi orientamento politico e liste civiche candidate come consigliere comunali. “È un dato che preoccupa molto - sottolinea Antonella Viceconti, presidente del C.I.F di Basilicata - le donne continuano ad essere una semplice quota di genere da garantire per legge e il gap di rappresentanza sempre più fanalino di coda dell’Europa. La classe dirigente lucana continua ad essere prettamente maschile e poco incline ad investire sulle donne, le loro competenze e sul loro valore aggiunto alla vita amministrativa dei territori”. Un dato su cui riflettere perché nella media le donne superano di poco il 40 per cento.

Oreste Roberto Lanza