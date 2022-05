Convocata una riunione con tutti gli assessori italiani per stimolare il Governo a dare risposte al mondo dello sport

L’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Basilicata, Alessandro Galella, è stato nominato coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. “Ho il grande onore di essere il coordinatore nazionale della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni – ha ieri dichiarato Galella - Immediatamente ho convocato una riunione con tutti gli assessori italiani per stimolare il Governo a dare risposte al mondo dello sport e in particolare sulle infrastrutture sportive e i rincari energetici”.

Piergiorgio Quarto in merito dichiara: “Importante incarico per l’assessore regionale di Fdi, Alessandro Galella, che ha ricevuto il prestigioso ruolo di coordinatore della Commissione sport della Conferenza Stato regioni. Un ruolo che è importante continuare ad esercitare con competenza e autorevolezza, dato il momento storico economico difficile che ha toccato inevitabilmente anche il settore dello sport". Il consigliere regionale di FdI, Piergiorgio Quarto poi aggiunge: "Il post pandemia, il caro energia non hanno risparmiato l’intero mondo dello sport, che deve trovare nelle risorse del Pnrr un’occasione di sviluppo, in modo particolare sul tema dell’inclusione sociale”. “Ordinamento sportivo, promozione ed organizzazione delle attività sportive, impiantistica, eventi sportivi internazionali - dice - sono tra le materie oggetto della commissione che è in capo alla Regione Basilicata e che sono sicuro troverà con l’assessore Galella il giusto riconoscimento in seno all’organo della conferenza Stato regioni”.