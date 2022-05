Un Forum nazionale che unirà le realtà sanitarie della Basilicata e della Puglia

"Le conoscenze per lo sviluppo della rete della terapia del dolore sul territorio regionale si arricchiscono anche attraverso il confronto multidisciplinare con gli esperti di altre regioni. Il Forum nazionale della Società Scientifica "Federdolore" in programma domani nella palazzina amministrativa dell'Aor San Carlo, che unirà le realtà sanitarie della Basilicata e della Puglia in un confronto sul tema del dolore acuto e cronico nel paziente diabetico, rappresenta quindi un momento importante di crescita sulle conoscenze di tecniche innovative per gestire il dolore, tenendo sempre a riferimento la persona, la sua dignità e il suo benessere". È quanto dichiara il vicepresidente della Giunta e Assessore alla Salute e alle Politiche della Persona della Regione Basilicata, Francesco Fanelli.

"È motivo di orgoglio per la nostra regione, essere sede, di questo evento perché è nostro dovere promuovere la qualità della vita e delle cure, affinché ad ognuno venga assicurato il diritto ad essere curato ed alleviato dal dolore, indipendentemente dall'età, dalla patologia o dalle condizioni socioeconomiche. Per questo motivo - ha aggiunto l'Assessore - verificare e potenziare la rete di prossimità, è uno degli obiettivi che mi sono posto di realizzare e sul quale si continuerà a lavorare, affinché nessun malato possa sentirsi solo con il proprio dolore".