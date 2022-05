Non si riesce ad eleggere il Presidente del Consiglio Comunale e si arriva addirittura a chiedere la verifica del numero legale

Le difficoltà organizzative ed amministrative di questa maggioranza si palesano ogni giorno e si concretizzano nelle sedute consiliari. Sedute che non solo non vedono discutere mozioni ed ordini del giorno da anni, ma che diventano palcoscenico di "mal di pancia" e debolezze oramai inguaribili all'interno della compagine di destra. La distribuzione di poltrone, dilazionata nel tempo dal Sindaco Guarente non ha migliorato la situazione di stallo politico ed amministrativo. La destra non riesce ad eleggere il Presidente del Consiglio Comunale, non trova la quadra ed arriva addirittura a chiedere la verifica del numero legale.

Numero legale che continua a mancare impedendo addirittura la votazione in merito ai debiti fuori bilancio. Una crisi politica che attraversa un periodo fortemente delicato per la città, in cui servirebbe maggiore attenzione e rispetto per le istanze dei cittadini. Il Consiglio Comunale non lavora, è fermo da mesi. La destra prenda atto del fallimento politico - amministrativo e consenta agli elettori di tornare ad esprimersi quanto prima.

Andretta Blasi Fuggetta Falotico Telesca