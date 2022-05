Merra: "L'importanza di un atto che ha un grande impatto sociale ed economico"

La giunta regionale della Basilicata ha approvato, "con un atto di responsabilità", un provvedimento di proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2023, "salvaguardando tutto il settore turistico-balneare, già fortemente provato da due anni di restrizioni pandemiche". Lo ha annunciato l'assessore alle infrastrutture, Donatella Merra, sottolineando che la decisione è arrivata "dopo il covid ed un ulteriore travagliato percorso amministrativo, dovuto ad un quadro nazionale purtroppo ancora indefinito e comunque in continua evoluzione". Merra ha sottolineato "l'importanza di un atto che ha un grande impatto sociale ed economico, in quanto scongiura la decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, in attesa che il legislatore nazionale proceda al riordino della disciplina, secondo gli indirizzi europei.

Le concessioni demaniali già in essere saranno efficaci fino a tutto il 2023, termine massimo consentito dalla legislazione e giurisprudenza in essere, assicurando al settore turistico-ricreativo quella continuità operativa ancora difficile, anche causa del Covid, nelle ultime stagioni". Infine, l'assessore ha indicato il 2023 come "orizzonte ultimo per il definito riordino del settore: stiamo programmando le ulteriori attività che ci competono", tra le quali "l'importante aggiornamento del Piano regionale di utilizzo delle aree demaniali marittime".