"La Regione Basilicata continuerà a investire in un turismo lento in grado di sviluppare intere aree del nostro territorio. La ricerca della sostenibilità, la riqualificazione e la valorizzazione sono i punti di forza sui quali intendiamo proseguire il cammino per la promozione di una Basilicata diversa, più intima e per questo più suggestiva". È quanto dichiara l'assessore all'Assessore all'Ambiente e all'Energia, Cosimo Latronico, che ha partecipato ieri all'escursione "Tra le verdi acque" organizzata dal Comune di Rotondella e da Basilicata Adventure nell'area boschiva nel bosco Pantano di Rotondella e al lido di Rotondella.

"La Passeggiata tra lo scorrere delle acque del fiume Sinni, condotta dal Professor Giuseppe Misano - commenta Latronico - ha dato modo ai presenti di conoscere la flora del Bosco Pantano, ricca di valenze naturalistiche molto particolari considerato che la Riserva Regionale Orientata custodisce al suo interno ciò che resta dell'antica foresta planiziale che si estendeva fino alle pendici del Pollino. Anche la successiva tappa al Lido di Rotondella, dove i pescatori locali hanno presentato il pescato del giorno tra musiche folk e allegria, - aggiunge l'assessore - ha rappresentato un unicum molto denso di emozioni e colori. Un ringraziamento va alla ASD Basilicata Adventure - conclude Latronico - che, grazie alla passione di un gruppo di amici per la natura e tutto ciò che essa offre, contribuisce alla piena riuscita di eventi come questo in cui coinvolgere gli amanti delle attività all'aria aperta e gli escursionisti".