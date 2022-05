Adibita ad ospitare 10 persone con bisogni speciali rimaste sole perché prive di sostegno familiare

Una casa famiglia per persone adulte con disabilità grave prive di sostegno familiare ed un gruppo appartamento per residenzialità temporanea di persone adulte con disabilità fisico e/o psico-sensoriale, prive di validi riferimenti familiari o con particolari necessità familiari. Sarà inaugurata mercoledì 25 maggio 2022, alle ore 18.00, l’importante struttura sita in via Umbria, a pochi passi dalla Casa Comunale, adibita ad ospitare 10 persone con bisogni speciali rimaste sole perché prive di sostegno familiare, che sarà messa a disposizione dell’utenza residente nei 17 Comuni ricadenti nell’Ambito Socio territoriale “Metapontino-Collina materana”.

L’importante servizio socio-assistenziale, la cui realizzazione è stata resa possibile mediante utilizzo di fondi europei, è stato affidato alla Cooperativa Sociale “Occupazione e solidarietà” ed avrà, tra i suoi principali servizi da erogare, l’ospitalità diurna e notturna, l’assistenza con personale qualificato, l’obiettivo di perseguire il recupero, l’integrazione e il mantenimento del disabile nel proprio contesto socio-culturale, la finalità di promuovere il benessere, l’autonomia, l’inclusione e la partecipazione sociale delle persone con disabilità.