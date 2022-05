Sostegno anche all'Unibas, con circa 68mln e circa 2,6mln stanziati per le borse di studio

Al termine di una lunga riunione, terminata all'alba, il consiglio regionale della Basilicata ha approvato a maggioranza - con 13 voti favorevoli della maggioranza di centrodestra e sei contrari della minoranza (M5S, Pd e Iv) - la manovra finanziaria per il triennio 2022/2024, che prevede un finanziamento di 40 milioni di euro per il cosiddetto "salva Potenza" per evitare il dissesto finanziario del comune capoluogo di regione. Tra gli altri provvedimenti approvati quello per "il sostegno allo sviluppo dell'Università degli Studi della Basilicata: sono state stanziate risorse per il triennio 2022-2024 per circa 68 milioni di euro e circa 2,6 milioni per le borse di studio".

"Ringrazio i consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione per il dibattito sul Bilancio, che è stato finalmente approvato. L'anno prossimo cercheremo di anticipare notevolmente la data di approvazione, ma quello che conta è che si tratta di un bilancio che guarda ai più giovani, alle future generazioni di lucani, che negli ultimi decenni sono stati abbandonati e di fatto costretti a immaginare la propria vita lontano dalla Basilicata. Proprio oggi terremo una manifestazione rivolta ai giovani, nella sede dell'Università della Basilicata, perché vogliamo ascoltare la voce, i progetti e i sogni dei lucani del domani. E non a caso ho voluto tenere la delega alle politiche giovanili, perché lo ritengo un tema strategico per la nostra regione di cui voglio occuparmi in prima persona. L'evento di oggi si chiama "Sguardi sul Futuro ", si svolge nell'anno europeo della Gioventù e mette al centro il lavoro e le imprese. Ci saranno altri eventi, in altre aree della Basilicata, su argomenti cruciali per la nostra regione come agricoltura, ambiente, infrastrutture, politiche sociali, turismo e cultura. Al centro dell'azione della nostra Giunta ci sono i giovani, così come previsto nel piano strategico regionale". Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.