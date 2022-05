Quarto: “Abbiamo approvato una serie di provvedimenti che hanno consentito di allocare ulteriori risorse su leggi già esistenti e contributi ad hoc”

Approvato il bilancio 2022-2024 della regione Basilicata, a margine di un lavoro lungo che ci ha portati oggi a definire un documento, corredato anche dall’approvazione di un maxi emendamento presentato dalla maggioranza dell’assise. Un bilancio di oltre 3 miliardi di euro, che consta di più linee di finanziamento, prima tra tutte il Piano nazionale di ripresa e resilienza, insieme ad una serie di risorse rinvenienti da fonti nazionali ed europee.

In particolare, con il maxi emendamento a corollario della legge di stabilità, abbiamo approvato una serie di provvedimenti che hanno consentito di allocare ulteriori risorse su leggi già esistenti e contributi ad hoc. In particolare abbiamo istituito un contributo di 9 milioni di euro sull’agricoltura al fine di sostenere l’accesso al credito , supportare la ristrutturazione del debito bancario, attivare una misura per la ristrutturazione dei debiti delle imprese agricole e agroalimentari per un periodo di rimborso fino a venticinque anni, supportare le imprese per fronteggiare i maggiori costi di gestione aziendale, supportare la ristrutturazione del debito bancario e supportare le imprese del comparto zootecnico con interventi di sanità veterinaria.

Il settore agroalimentare italiano, ricordiamo infatti, ha subito una doppia frenata, atteso che la crisi energetica ha inciso direttamente sui costi di produzione ,ma anche indirettamente per via degli aumenti dei prezzi di approvvigionamento e di acquisto delle materie prime e dei semi-lavorati, a loro volta colpiti dai maggiori costi energetici. Nell’alveo del bilancio abbiamo, altresì, istituito un tirocinio professionale dei geometri presso i comuni lucani, al fine di rimediare alla carenza di tecnici degli uffici, consentendo ai neo geometri diplomati, residenti in Basilicata, di effettuare il periodo di tirocinio professionale presso i Comuni della Basilicata. E dello stesso segno anche l’altro emendamento approvato per favorire l’inserimento dei giovani nell’artigianato, individuando percorsi formativi post scolastici presso attività artigianali, di durata non superiore a tre anni.

Un altro emendamento ci consente un ‘attenzione particolare con un piccolo contributo per la legge sulla vigilanza e la sicurezza marina, aumentando la dotazione per le spiagge libere presenti sulla costa Jonica e Tirrenica dei servizi di vigilanza e di salvataggio. Concludo sottolineando che il progetto di una grande governance sull’acqua, il recupero della risorsa idrica, la ricontrattazione delle royalties e le ricadute dei proventi come volano all’occupazione locale, sono e saranno i capisaldi, come illustrato nel Piano strategico regionale, dell’azione di questo governo regionale per i prossimi due anni.