Liborio Conte (Alleanza per Policoro) contro il Ministro della Salute che dimentica un problema più importante

“È incredibile che in un un momento di grande difficoltà per l’ospedale di Policoro, il Ministro della Sanità Roberto Speranza venga a fare passerelle politiche invece che occuparsi di problematiche più serie”, così in una nota Liborio Conte, candidato per Alleanza per Policoro, lista della coalizione di Centrodestra che sosterrà Enrico Bianco, candidato Sindaco al Comune jonico.

“Speranza viene a Policoro per salutare l’amico candidato Marrese mentre a pochi passi la struttura sanitaria è in grande difficoltà dopo vent’anni di malgoverno di Centrosinistra”, continua Conte. “La Regione Basilicata sta lavorando alacremente, nonostante la recente Pandemia, per migliorare una situazione assurda ereditata da governi di Sinistra che hanno permesso il lento smantellamento del nostro Ospedale. Spero che il nuovo Assessore regionale alla Salute, Francesco Fanelli continui la strada intrapresa, già da alcune settimane, per una rivoluzione strutturale che cambierà l’assistenzialismo e l’offerta sanitaria in Basilicata.

L’approvazione del Piano di Fabbisogno dell’Asm per il prossimo triennio e la recente delibera sulle case di Comunità, sono già un ottimo passo per ripartire. Non c’è più tempo da perdere ed io ho piena fiducia che la Regione possa ribaltare questo deficit - conclude Conte - L’ospedale di Policoro è uno dei punti fondamentali anche per il programma elettorale della nostra coalizione che vede Enrico Bianco, policorese doc, impegnato in prima linea con le Istituzioni regionali per riportare il nosocomio come gioiello del Metapontino”.