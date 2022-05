Send by email

Un grazie alla Regione Basilicata, al Direttore Generale Asm, la Dott.ssa Pulvirenti e l’intero staff aziendale

Come preannunciato qualche mese fa, arriva la conferma definitiva per la nostra Comunità. La Regione Basilicata ha approvato la localizzazione delle Case e Ospedali di Comunità. Tursi avrà la sua Casa di Comunità nel Distretto Sanitario, con medici h 24 dal lunedì alla domenica, infermieri di comunità, specialisti ambulatoriali, logopedisti, fisioterapisti, assistenti sociali, amministrativi, punto Cup, servizi diagnostici, punto prelievi e punto screening. Il progetto comporterà importanti lavori di miglioramento e efficientamento della struttura per una sanità che guarda al futuro, migliorando le condizioni di vita dei cittadini.

La soddisfazione del Sindaco Cosma: “Dopo un lavoro serrato da parte degli uffici comunali e dell’assessore alla sanità nonché mio vicesindaco e operatrice presso il nostro distretto sanitario Carmela Castronuovo, siamo riusciti a portare a casa questo importante risultato. Ringrazio la Regione Basilicata, il Direttore Generale Asm, la Dott.ssa Pulvirenti e l’intero staff aziendale oltre alla Conferenza dei Sindaci della Provincia di Matera. Per la nostra città, la Casa di Comunità è un risultato che ci riempie di gioia e soddisfazione, frutto di impegno, competenza e dialogo tra le istituzioni. Un pensiero particolare lo dedico al nostro caro don Vincenzo Romano a cui è dedicato il distretto sanitario di Tursi che sono certo sarà soddisfatto e con il suo sorriso bonario di sempre, si compiacerà per il lavoro svolto da tutti noi per la nostra e sua comunità”.