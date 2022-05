La localizzazione delle strutture in provincia di Matera è stata oggetto di lungo confronto e di una sintesi quasi unanime tra ASM e sindaci

"Il Partito Democratico di Basilicata è in stato confusionale. Non sarò certo io a spiegare le competenze multilivello a un ex Presidente della Giunta, nè a ricordare a un ex assessore che quanto adottato è un provvedimento richiesto dal Ministero e da Agenas alla Regione Basilicata, con tanto di termine di scadenza,

commenta il capogruppo Lega in Regione Basilicata, Pasquale Cariello.

Mi preme però ricordare al consigliere Cifarelli, che sparge benzina sulla conflittualità tra i territori pensando di avere magari qualche ritorno elettorale, che la localizzazione delle strutture in provincia di Matera è stata oggetto di lungo confronto e di una sintesi quasi unanime tra ASM e sindaci, di cui tanti del PD - conclude Cariello - Cifarelli può chiedere ai suoi compagni di partito. È l'ennesima dimostrazione di lontananza del Pd dal territorio, che ben ricorda lo sfascio della sanità materana, la cui unica responsabilità è del Pd e di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze".