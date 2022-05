Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Dal 2 gennaio al 2 marzo i saldi invernali e dal 2 luglio al 2 settembre i saldi estivi

Nelle vie dello shopping di Potenza ma ancor più di Matera, in cui oltre ai residenti non manca di certo un gran numero di turisti, le visite nei negozi non mancano, ma restano attesissimi i saldi, quanto gli “affari” di inizio stagione.

“Si ritorna a una situazione di normalità – ha commentato Galella – dopo due anni di pandemia nei quali in quasi tutte le regioni i saldi sono iniziati molto tardi rispetto alle date abituali. La ragione è stata quella di consentire ai commercianti di recuperare i margini di guadagno persi con l’emergenza Covid. Per lo stesso motivo, su richiesta delle organizzazioni del commercio, sono state consentite le vendite promozionali prima dell’apertura dei saldi”. Il calendario riportato nella delibera n. 527 dello scorso anno fissa, a partire dal 2022, dal 2 gennaio al 2 marzo i saldi invernali e dal 2 luglio al 2 settembre i saldi estivi. Sono vietate le vendite promozionali nei trenta giorni precedenti il periodo dei saldi di fine stagione.

Silvia Silvestri