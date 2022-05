“Abbiamo visto un bellissimo esempio di decisione collegiale, adottata con il sostegno di tutti i Sindaci”

Il Sindaco di Picerno, Giovanni Lettieri, in qualità di ente capofila dell’ambito Marmo Platano Melandro esprime “grandissima soddisfazione per il processo decisionale che ha portato alla candidatura e quindi alla scelta della Regione Basilicata di localizzare una nuova casa di comunità a Vietri di Potenza e un ospedale di comunità a Muro Lucano, nell’ambito del bando PNRR “Strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”. “Inizialmente – spiega il Sindaco - le strutture previste dal bando PNRR, ovvero ospedale e casa di comunità, si sarebbero dovute collocare entrambe a Muro Lucano ma nel corso degli incontri, si è proposto di distribuirle sul territorio, candidando l'ospedale nel Marmo-Platano e la casa di comunità nel Melandro. La proposta ha trovato il parere favorevole di tutti i Sindaci compreso quello di Muro, Giovanni Setaro, che sottolinea Lettieri “ringrazio vivamente per la grandissima disponibilità”.

Nel corso delle riunioni si è dunque deciso di escludere dalle candidature i comuni vicini a Potenza, per favorire una migliore distribuzione dell’assistenza sanitaria sul territorio, e di favorire le candidature di paesi delle aree interne, tenendo presente che, come da bando, sarebbero stata data priorità ai comuni ospitanti strutture ASP. Per la realizzazione della casa della comunità sono state approvate tre candidature: Brienza, Savoia e Vietri e si è lasciato alla Regione il compito di prendere la decisione finale. “Abbiamo visto un bellissimo esempio – dichiara Lettieri - di decisione collegiale, adottata con il sostegno di tutti i Sindaci dell’Ambito, i quali hanno abbandonato egoismi e protagonisti territoriali per arrivare alla soluzione migliore possibile per tutto il Marmo Platano Melandro”.