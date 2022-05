Disponibili 80mln di euro per i lavori sul terzo lotto che potrebbero cominciare nel 2023

Sono disponibili 80 milioni di euro per l'adeguamento del terzo tronco della statale 7 "Ferrandina-Matera", dall'innesto con la strada provincia per Metaponto alla "Basentana", i cui lavori - in attesa degli interventi di ammodernamento funzionale e messa in sicurezza - potrebbero cominciare nel 2023 con l'indizione della gara di appalto. Lo ha reso noto oggi, a Matera, l'assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Donatella Merra, facendo il punto sullo stato dell'arte della progettazione sull'intera arteria, nel corso di una conferenza stampa allargata ad amministratori locali, consiglieri regionali e associazioni. Tempi più lunghi, invece, sono prevedibili per gli altri lotti. Il primo riguarda il tratto che collegherà Gioia del Colle (Bari) a Matera, con un costo stimato di 150 milioni di euro, per il quale è in corso la progettazione.

Stessa situazione anche per il secondo, denominato "by pass" di Matera, di innesto alla statale 99 della Matera-Altamura con la strada provinciale per Metaponto. Il costo stimato è pari a 380 milioni di euro. Se ne saprà di più nel corso di un incontro fissato per fine luglio a Matera, con il responsabile coordinamento progettazione dell'Anas, che dovrà presentare il progetto definitivo di ammodernamento della strada: "La Regione - ha detto Merra - si impegnerà per reperire risorse utilizzando appieno le diverse opportunità di programmazione finanziaria disponibili, consapevole delle necessità di dare una risposta organica all'adeguamento della Matera-Ferrandina, per l'importanza che riveste sulla viabilità interregionale".