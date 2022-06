Il Presidente della Regione ribadisce: "Matera è una priorità, lo dicono i numeri. Basta propaganda"

"Finalmente i numeri, i dati, la verità. A differenza del passato, con la mia Giunta il Comune di Matera ha ricevuto più fondi rispetto al Comune di Potenza. Badate bene: non mi interessa il becero campanilismo, ma solo la verità, soprattutto perché spazza via la propaganda di chi vuole provare a cancellare gli errori di ieri e l'inadeguatezza di oggi. Matera è la proiezione internazionale della Basilicata e merita la massima attenzione da parte della Regione. E i fatti confermano che - per la nostra Giunta - Matera è una priorità. Numeri. Dati. Verità. Contro la propaganda. Di quelli che - per esempio - hanno affossato la sanità materana, con una cattiva gestione condannata anche dalla magistratura. Noi non lo dimentichiamo. Ma guardiamo avanti: vogliamo creare nuove opportunità di investimento e a tal fine posso annunciare che finalmente c'è il progetto per il completamento della pista 'Enrico Mattei' di Pisticci.

Quelli di prima hanno speso due milioni di euro dal 2015 al 2019 nell'aeroporto di Pontecagnano, a Salerno. Noi investiremo la stessa cifra, ma in Basilicata, per l'adeguamento, l'ammodernamento e il potenziamento dell'aviosuperficie 'E. Mattei' che potrà diventare finalmente aeroporto di aviazione generale. Una bella notizia per il Materano e per tutta la Basilicata. Seguirò personalmente - e insieme all'Assessore Merra - tutto l'iter per arrivare finalmente all'obiettivo tanto agognato. La Basilicata avrà finalmente il suo aeroporto. Dopo decenni di chiacchiere". È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.