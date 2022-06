"Un'opportunità che non possiamo permetterci di perdere bisogna far correre l'economia turistica e sociale della Provincia di Matera"

"Sono contento che il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, abbia da poco annunciato di voler completare prima possibile la pista "Enrico Mattei" a Pisticci. Si tratta di un importante investimento che farà "volare" tutto il territorio del Metapontino. Un'opportunità che non possiamo permetterci di perdere perché abbiamo bisogno di far correre l'economia turistica e sociale della Provincia di Matera".

Con una nota, il capogruppo Lega in Regione Basilicata, Pasquale Cariello, plaude all'annuncio di pochi minuti fa del Governatore lucano: "Un risultato per tutti i cittadini lucani che da tempo aspettavano che si realizzasse questo progetto - conclude Cariello - Stiamo procedendo a gonfie vele rispettando quello che avevamo promesso in campagna elettorale. Nelle prossime settimane incontreremo i Sindaci e le comunità interessate del Metapontino e della Val Basento per far capire quanto la "Pista Mattei" sia un volano commerciale che segnerà un'epoca tra il passato ed il futuro della Basilicata".