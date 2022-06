Send by email

Attacchi volgari, sconsiderati e immotivati al presidente Cicala. È tempo di lavoro, non di polemiche inutili

Gli "attacchi volgari, sconsiderati e privi di motivazione alcuna, tutt'altro che consoni ai ruoli istituzionali coinvolti, da parte del vicepresidente del consiglio della Regione Basilicata Francesco Piro contro il Presidente Carmine Cicala", apparsi oggi su alcuni giornali, sono un fatto che "mina gravemente l'unità della maggioranza di centrodestra" e definiscono "la totale inadeguatezza di Francesco Piro al ruolo che gli è stato affidato": lo ha detto il commissario della Lega in Basilicata, il Senatore Roberto Marti, che, sempre riferendosi a Piro, ha aggiunto che, "viste la sua inadeguatezza e la sua insofferenza, da addebitare unicamente a se stesso evidentemente, non può fare altro che dimettersi, così da permettere agli uffici interessati di poter lavorare nel giusto clima".

"Non si tratta soltanto di difendere la Presidenza del Consiglio regionale e chi oggi la rappresenta, Carmine Cicala, a cui va tutta la nostra solidarietà e stima - ha aggiunto il Senatore Marti - ma si tratta di tutelare la credibilità delle istituzioni tutte e la solidità di una coalizione, per rispetto verso i cittadini, ancor più dopo le fibrillazioni degli ultimi mesi: i lucani meritano serenità e stabilità, e non ci pare che il comportamento di Piro vada verso questa direzione".