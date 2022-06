Turismo sempre più accessibile, altra vittoria per il Metapontino

“Dopo le Bandiere Blu, la proroga delle concessioni balneari, il completamento della Pista Mattei e ora il “Basilicata for All”: il Metapontino continua a collezionare successi che lo renderanno luogo imprescindibile per la crescita turistica, sociale ed economica di tutta la regione Basilicata”, così in una nota il capogruppo regionale Lega Pasquale Cariello. “Accolgo con grande soddisfazione e vivo interesse l’approvazione del progetto presentato dalla Direzione generale per la Salute e le Politiche della Persona in accordo con il Comune di Bernalda, Anffas Policoro Onlus, Domus Padri Trinitari, Associazione 2HE e l’Ente Nazionale Sordi Onlus APS - continua Cariello - Il finanziamento richiesto ai Ministeri per la Disabilità, Lavoro e Turismo è di 1.200.000 euro e consentirà a tutte le strutture di adeguarsi per migliorare l’offerta turistica alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

L'accessibilità è un requisito per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. Spero che, oltre Policoro che dal 2021 vanta la famosa Bandiera Lilla, tutte le altre comunità del Metapontino possano conquistare questo importante riconoscimento che grazie all’inclusione sociale, porterà un miglioramento di tutti i servizi del nostro territorio”.