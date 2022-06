Non giudico il fatto contabile, ma il constare che tanta parte della regione si scaglia contro la nostra città

Il mese scorso al termine di una lunga riunione, terminata all'alba, il consiglio regionale della Basilicata ha approvato a maggioranza - con 13 voti favorevoli della maggioranza di centrodestra e sei contrari della minoranza (M5S, Pd e Iv) la manovra finanziaria per il triennio 2022/2024, che prevede un finanziamento di 40 milioni di euro per il cosiddetto "salva Potenza" per evitare il dissesto finanziario del comune capoluogo di regione. Trecento cinquantacinque pagine che delineano un quadro chiaro e dettagliato delle politiche economiche regionali. Polemiche e osservazioni si sono tutte concentrate nell’assise regionale sull’emendamento del consigliere di Forza Italia, Bellettieri: il cosiddetto “Salva Potenza” con la destinazione di 40 milioni di euro al capoluogo regionale in difficoltà di cassa. Il consigliere regionale di Italia Viva, Luca Braia ha precisato: “No ad appartenenze ci sia responsabilità della maggioranza su politiche attente all’intera Basilicata”. Dal capogruppo del Partito Democratico, Cifarelli, non è mancato il richiamo a provvedimenti importanti che interessano istanze ed emergenze territoriali non più rinviabili. Tanti i sindaci che hanno chiesto di rivedere il provvedimento, di migliorarlo, di attenzionare, con pari dignità politica e amministrativa, quei comuni che versano in gravi difficoltà finanziarie costretti nell’immediato, probabilmente, ad aumentare la pressione fiscale sui propri cittadini. Da Matera a Potenza un risveglio politico legato, in alcune circostanze, a un richiamo forte e antico, forse anacronistico di un campanilismo ormai senza tempo.

Dopo il sindaco di Pomarico, in provincia di Matera, Francesco Mancini da Potenza fa sentire la propria voce anche l’ex sindaco del comune capoluogo Gaetano Fierro, primo cittadino nel 1980 confermato alle elezioni comunali del 1985 primo cittadino di Potenza fino al 1990. Scaduto il suo terzo mandato da sindaco, fu per un breve periodo (2004-2005) assessore alle attività produttive della regione Basilicata ed alle elezioni regionali del 2005 è tornato ad essere consigliere regionale. Laureato in lingue e letterature straniere all'Università di Bari ed in sociologia all'Università di Urbino nel 1975assessore alla pubblica istruzione del comune di Potenza, carica che mantenne fino al 1980. “perché’ tanto rancore o astio verso la Città’ di Potenza in occasione della salva- Potenza con la elargizione di 40 milioni per salvarla dal dissesto?”. Molte volte bisogna sforzarsi di non giudicare ma di capire, diceva Ciriaco De Mita: “vero, non giudico il fatto contabile in sé ‘ per sé, ma ciò’ che mi lascia esterrefatto è il constare che tanta parte della regione si scaglia contro la nostra città’ con giudizi improvvidi e poco riconoscenti verso una Comunità’ aperta e disponibile in tante circostanze verso il territorio regionale”. C’è qualcosa che non funziona in questo antico campanilismo lucano. Qualcosa non funziona e va analizzata probabilmente con rigore e serietà’: “l’intervento del già’ sindaco De Ruggeri la dice lunga nel clima delle relazioni che intercorrono tra Matera e Potenza e dare la sensazione di far finta di niente da parte nostra è una omissione che non possiamo permetterci.

Una nostra riflessione, lontana dagli interessi di natura politica che sono poca cosa, credo che vada fatta”. Il 30 maggio l’ex sindaco di Matera Raffaello De Ruggeri dichiara: “registro l’aspro livello di contestazione verso la politica “francescana” del governo regionale in quanto con diabolica perseveranza il “pio albergo” di Via Verrastro tenta di colmare il baratro finanziario in cui giace il Comune di Potenza. Siamo di fronte alla vischiosità di fameliche sabbie mobili che trangugiano gli oboli della carità istituzionale”. Sembrano parole di poca gratitudine nei confronti del comune di Potenza: “proprio così. Quando Matera fu dichiarata capitale Europea della cultura Potenza con tutti i suoi comuni ha gioito per il riconoscimento. In un anno di gestione autocratica da parte di De Ruggeri nessun vantaggio ha ricevuto Potenza con i suoi comuni. Mi fermo qui dicendo che le sue parole sono ingenerose per i lucani tutti, in particolare per la stessa Potenza”.

Oreste Roberto Lanza