Un Piano condiviso con le migliori soluzioni programmatiche per il nuovo piano di dimensionamento della rete scolastica regionale

Edilizia scolastica, trasporti e linee di sviluppo del territorio: sono i tre temi che saranno insieme nel Piano di dimensionamento scolastico che la Regione vuole "definire per il prossimo mese di settembre" e che dovrebbe essere operativo "già a partire dall'anno scolastico 2023-2024": lo ha detto l'assessore alla formazione, Alessandro Galella, che oggi, a Potenza, ha presieduto il Tavolo tecnico interistituzionale permanente in materia di istruzione e formazione professionale. Secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa della giunta regionale, "nel corso dei lavori si è stabilito di procedere ad una attenta analisi del documento predisposto dalla Regione, con l'intervento di tutti i soggetti istituzionali e rappresentativi, al fine di giungere ad un Piano condiviso che ricomprenda le migliori soluzioni programmatiche su cui basare il nuovo piano di dimensionamento della rete scolastica regionale, che tenga insieme temi importanti come l'edilizia scolastica, i trasporti, le linee di sviluppo del territorio".

"Stiamo lavorando in grande sintonia - ha detto Galella - con tutte le parti coinvolte e siamo fiduciosi di poter recuperare il tempo perso a causa del Covid per consegnare alle scuole, ai presidi, agli alunni il miglior Piano triennale della scuola possibile, già a partire dall'anno scolastico 2023 -2024. Le criticità più importanti riguardano lo spopolamento e la crisi di natalità che determinano in alcuni casi difficoltà, in una regione così estesa, a far frequentare la scuola nel comune di residenza. Per attenuare tali disagi stiamo vagliando una serie di soluzioni e stiamo facendo tutte le valutazioni necessarie ad assicurare prima di tutto una preparazione scolastica adeguata agli studenti e poi, se è possibile, ovunque possibile, anche i migliori servizi. Abbiamo fissato tempi certi per tutte le parti coinvolte e continuiamo a lavorare nella speranza di definire per il prossimo mese di settembre il Piano".