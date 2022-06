"Proiettare la Basilicata in un futuro di transizione energetica e finalmente sostenibile”

“C’è una Basilicata che non vuole più assistere alla crescita delle altre Regioni d’Italia ma che vuole correre verso il futuro. L’accordo firmato oggi dal Presidente Vito Bardi, davanti al Presidente del Consiglio Mario Draghi, in compagnia di altri colleghi Governatori di Regione, va in questo senso, cioè quello di proiettare la Basilicata in un futuro di transizione energetica e finalmente sostenibile”, così in una nota il capogruppo della Lega in Regione Basilicata, Pasquale Cariello. “Ringrazio il Presidente Bardi per questa sua “visione” della mia e nostra Basilicata che non può che trovare il mio assoluto consenso.

Dopo il petrolio, il gas e l’attenzione sull’eolico, ecco ora la possibilità del “Green Hub”, con l’istituzione di una corposa strumentazione di stoccaggio e distribuzione di Idrogeno (H2) e Metano liquido (GNL) nelle principali aree industriali della Regione Basilicata. E’ il segno tangibile che il futuro della Basilicata non è più soltanto una chimera ma ormai è realtà”.