Il problema dell’approvvigionamento idrico delle aree industriali della Val Basento è stato al centro di un incontro che si è svolto ieri pomeriggio in Regione su iniziativa dell’assessore regionale alle Politiche di Sviluppo Alessandro Galella, con la partecipazione dei rappresentanti di Confindustria, del Consorzio Industriale di Matera, dell’Egrib e del Consorzio di Bonifica.

I rappresentanti delle imprese lamentano ricorrenti interruzioni e limitazioni nell’erogazione dell’acqua, soprattutto nei periodi estivi, a loro dire dovute soprattutto alla dipendenza da un unico schema idrico della fornitura per le aree industriali.

“Si è trattato di una riunione molto concreta – è il commento dell’assessore Galella - per affrontare di petto e risolvere il problema della crisi idrica della zona industriale della Val Basento e di Pisticci. Siamo fiduciosi di aver trovato finalmente, in collaborazione con il Consorzio di bonifica e con il Consorzio industriale di Matera, una soluzione che possa garantire tutte le forniture di acqua utili per rendere efficiente la zona industriale”.