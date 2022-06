Bardi: "Confido nelle forze dell'ordine e nella magistratura”

“La mia solidarietà alla Dr.ssa Sabrina Pulvirenti. Sarò presto a Matera in ASM per portarle la mia vicinanza di persona e per rafforzare l'impegno per la legalità e contro ogni tipo di minaccia e di violenza.

Confido nelle forze dell'ordine e nella magistratura”. Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.