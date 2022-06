Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

I pazienti vedranno dunque garantite le proprie prestazioni, come è normale che sia e come è nel loro diritto



"La situazione al CROB è inaccettabile e ringrazio l'assessore e vicepresidente Francesco Fanelli per l'intervento immediato, garantendo - grazie al San Carlo - gli anestesisti che mancavano. I pazienti vedranno dunque garantite le proprie prestazioni, come è normale che sia e come è nel loro diritto. I pazienti sappiano che sono la mia prima preoccupazione.

Questo ultimo episodio al CROB si innesta su una catena di errori gestionali degli ultimi mesi, che sono già stati posti da me all'attenzione di tutti i soggetti preposti. E' mia ferma intenzione procedere a un cambiamento radicale, date anche le novità - normative, sanitarie e giudiziarie - sopravvenute. Mi confronterò francamente e fermamente con il Direttore generale, appena saranno migliorate le sue condizioni di salute, come ci auguriamo tutti noi". Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.