"Oggetto da troppo tempo di una campagna persecutoria e diffamatoria”

“Conosco la dottoressa Sabrina Pulvirenti e ho potuto apprezzare da vicino il suo impegno per l’Azienda Sanitaria di Matera: le ultime vicende che l’hanno attanagliata non sono altro che frutto di una campagna persecutoria e diffamatoria che non merita assolutamente”.

Così in una nota il capogruppo Lega in Regione Basilicata, Pasquale Cariello: “La dottoressa ha tutta la mia solidarietà: auspico che presto dell’Asm si possano sempre più leggere notizie positive non di accadimenti che poco hanno a che fare con le prerogative dell’azienda sanitaria”.