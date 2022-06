Gianni Leggieri: si vuole indebolire il Crob Rionero? Uil Fpl: assenza medici e vuoto direzionale insopportabili

La nota di Gianni Leggieri Consigliere regionale M5S

Le preoccupazioni sul futuro dell’Irccs CroB di Rionero in Vulture e i problemi denunciati da me e dall’associazione Agata, in merito alla mancanza di anestesisti per la chirurgia oncologica, devono farci riflettere e devono fare alzare il livello guardia. Il problema legato alla carenza di anestesisti, senza rivolgere troppo lo sguardo al passato, è stato da me affrontato negli scorsi anni, nella precedente consiliatura regionale, tra il 2016 ed il 2017.

A ricordarlo è Gianni Leggieri, Consigliere regionale del MoVimento Cinque Stelle Basilicata.

Adesso, purtroppo, in un luogo di eccellenza come l’Irccs CroB di Rionero in Vulture, dove abbiamo recentemente ascoltato l’ennesimo grido di dolore dell’associazione Agata, che rappresenta i diritti di chi combatte contro la malattia oncologica, si naviga a vista. Non si può neppure tralasciare il grande contributo che l’Istituto presente a Rionero fornisce nell’ambito delle sperimentazioni cliniche e nel progresso riguardante la lotta contro le malattie oncologiche. Sin dalla sua creazione, l’Irccs CroB conduce sperimentazioni cliniche di carattere nazionale ed internazionale che vanno di pari passo con la cura delle patologie oncologiche. Ricerca e cura che devono continuare ad essere i pilastri delle attività svolte a Rionero in Vulture.

La mia maggiore preoccupazione – per questo motivo mi attiverò con una serie di passaggi formali e scriverò pure al ministro Roberto Speranza – è che vi sia per questa importante struttura sanitaria un vuoto nella programmazione pluriennale. Uno sguardo corto che impedisce all’Irccs CroB di essere considerato indispensabile per la sanità lucana, ma, prima ancora, per i cittadini della Basilicata e delle altre regioni che raggiungono la città vulturina.

Non oso immaginare un tentativo di indebolimento dell’Irccs CroB a vantaggio di altre realtà. Sarebbe, oltre che un controsenso rispetto ai nuovi canoni di organizzazione della sanità sul territorio, una mossa malvagia e dannosa per i cittadini. Ecco perché è doverosa una presa di posizione forte, chiara e coerente da parte del presidente della Regione, Vito Bardi, e dell’assessore regionale alla Salute, Francesco Fanelli. La qualifica della struttura – Istituto di ricovero e cura e Centro di riferimento – dice già tanto e non può essere sminuita per questioni che sfuggono ai più, soprattutto ai malati e alle loro famiglie. Cosa intendete fare dell’Irccs CroB di Rionero in Vulture? Come il sedicente “governo del cambiamento”, immagina e vede il futuro dell’Istituto di ricovero e cura e del Centro di riferimento oncologico? Il presidente Bardi e l’assessore Fanelli reputano davvero l’Irccs CroB indispensabile per il Vulture Melfese Alto Bradano e la Basilicata? Si esprimano con chiarezza una volta per tutte.

La nota della Uil Fpl

La Uil Fpl, in un comunicato firmato da Antonio Guglielmi, Pierluigi Di Fazio e Margherita Cicchiello, esprime enorme stupore per quanto appreso negli ultimi giorni dalle testate giornalistiche locali e dagli operatori sanitari e pazienti del CROB circa improvvisi rinvii di interventi chirurgici e gravi disservizi.

La carenza di personale medico ed in particolar modo quella degli anestesisti è una questione atavica che ormai ricorre periodicamente da anni e che rischia di minare purtroppo l’immagine e la reputazione della struttura. Un presidio ospedaliero che ha fin qui fatto da argine in questa regione all’emigrazione sanitaria contribuendo, grazie alla qualità di propri dipendenti, ad attrarre pazienti dalle regioni vicine.

È in servizio al Crob ormai solo un’anestesista e il direttore della struttura complessa è ormai costretto da mesi a coprire turni H24 per la contemporanea assenza dell’unico altro collega.

L’assenza di medici e il vuoto direzionale non sono tollerabili, atteso il ruolo da sempre sostenuto e difeso del polo di ricerca e cura del Vulture.

Si chiede, pertanto, alla Direzione strategica del CROB di attivarsi nell’immediato. Non possiamo non dimenticare che le attività di anestesia e rianimazione sono state già garantite nel recente passato, grazie ad una convenzione con l’Azienda Ospedaliera San Carlo. Quello che manca è una concertazione con il territorio e le parti sociali per costruire una rete tra le strutture Sanitarie regionali capaci di rispondere anche a queste imbarazzanti emergenze.

Il Governo Regionale, purtroppo, ancora non ha dato risorse sufficienti e i mezzi necessari al CROB per riattestarsi come IRCCS, una lacuna che va colmata rapidamente.

L’importanza del CROB e la delicatezza delle patologie oncologiche il massimo grado di attenzione.

Bisogna lavorare tutti insieme per garantire al Crob un futuro adeguato alle legittime aspettative dei tanti pazienti che vi si rivolgono e in questa prospettiva il coinvolgimento delle Parti Sociali diventa strategico.