Ppe e centrodestra contro “Fit For 55”. Bardi plaude alle parole di Giorgetti e Tajani: regalo a Pechino

Il voto di mercoledì al Parlamento Europeo che mette al bando la produzione delle auto non elettriche a partire dal 2035, oltre a spaccare la maggioranza e il centrodestra a livello nazionale, ha scatenato il malcontento del governatore della Basilicata Vito Bardi.

Già il PPE si era dimostrato contrario all’impianto del “pacchetto clima” che sanciva questo traguardo a medio termine, con il cosiddetto pacchetto “Fit For 55” che punta a tagliare del 55% le emissioni di anidride carbonica. A rincarare la dose è stato nella giornata di ieri Il coordinatore nazionale di FI Antonio Tajani che ha parlato di “scelta scellerata, per responsabilità della sinistra, che dà un colpo mortale al comparto dell'automobile” facendo “un gran regalo” al regime di Pechino, principale produttore di batterie elettriche che controlla l'80% del commercio internazionale del settore.

Il voto giunge proprio nel momento in cui in Basilicata si discute dell’impianto dell’automotive lucano di Melfi e l’assessore alle attività produttive Alessandro Galella ha messo in campo un dialogo con il governo sulla questione Stellantis, con proposte concrete, mentre i sindacati chiedono a gran voce di mantenere i livelli occupazionali.

Questa situazione ha convinto il presidente Bardi ha scendere in campo con una dichiarazione molto serrata.

"Il voto del parlamento europeo, che vieta la produzione dei motori a benzina e diesel dal 2035, mette a rischio anche l'impianto Stellantis di Melfi, colpirà migliaia di posti di lavoro e costituisce un errore politico e strategico molto grave da parte del Pd, come sottolineato anche da tanti osservatori ed esponenti politici della sinistra stessa. Chi conosce un minimo il mondo automotive, sa bene che per produrre un motore elettrico serve solo il 25% della forza lavoro rispetto a un motore termico. Leggo sulla stampa nazionale che si parla di 70.000 posti di lavoro in meno solo in Italia. Non voglio nemmeno fare una stima su Melfi. Un vero "bagno di sangue", per usare le parole del Ministro Cingolani. Noi possiamo inventarci tutte le strategie che vogliamo per salvare l'impianto di Melfi, penso anche all'idrogeno, ma il governo deve mettere in campo da subito una moratoria e una strategia per favorire una transizione ecologica che non colpisca solo i lavoratori e le fasce più deboli. Giova infatti ricordare che tutto il mondo delle rinnovabili e dell'elettrico, per quanto benvenuto in Basilicata e auspicabile sul lungo termine, non è "labor intensive", ossia non garantisce gli stessi posti di lavoro dell'industria odierna. Si tratta di un elemento di fatto che va affrontato con concretezza, realismo e non con l'ideologia".

Lo stesso Bardi oggi plaude al ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti che ha affermato: “il voto europeo sull'auto elettrica? Una grande delusione, una scelta ideologica. Perché il destino dell'auto non è solo elettrico, a meno che non si voglia fare un regalo alla Cina che su questo fronte è davanti a tutti".

Bradi ha commentato la posizione di Giorgetti come "parole equilibrate e lungimiranti sulla nostra industria automobilistica, che rischia di essere pesantemente colpita dal voto del Parlamento europeo che ha imposto lo stop alle auto benzina e diesel dal 2035. Non si possono non considerare le conseguenze negative sull'occupazione - ed è curioso (fino a un certo punto) che tale mancanza di sensibilità venga proprio dal centrosinistra, con la lodevole eccezione di Carlo Calenda - e soprattutto il ministro Giorgetti sottolinea il tema strategico e geopolitico più importante: rischiamo di consegnare all'Asia tutto il mercato automotive. Un problema di lavoro, quindi, ma anche di autonomia produttiva e quindi di sovranità nazionale ed europea. Ringrazio a tal fine l'impegno del presidente Antonio Tajani e del Ppe e mi auguro che il governo Draghi - nella sua interezza - possa allinearsi alle posizioni dei ministri Giorgetti e Cingolani. Per quanto ci riguarda, terremo i riflettori sempre accesi per difendere l'impianto produttivo di Melfi e i nostri lavoratori".

Francesco Addolorato