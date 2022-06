Summa corregge il tiro con il “condizionale” ma la frittata è fatta: la Regione minaccia querele

“Riteniamo la sostituzione di Pietro Simonetti, in rappresentanza della Regione Basilicata, al Tavolo Nazionale anticaporalato, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, una rimozione non giustificata, un atto gravissimo che conferma il modus operandi di questa giunta regionale che rinnega la competenza, la professionalità e l'impegno di chi si è battuto con rigore, etica e determinazione per la legalità e per la dignità dei lavoratori immigrati contro ogni forma di sfruttamento.”

È questa la denuncia di Angelo Summa, segretario generale della Cgil Basilicata, in merito alla questione del tavolo anticaporalato. Ciò che ha suscitato la reazione della Regione Basilicata, però, sono le parole che seguono.La mancata approvazione della delibera che avrebbe dovuto istituire la città della pace a Scanzano ne è la prova provata. Simonetti è una risorsa di conoscenza e competenza che non va dispersa e la Cgil si farà carico affinché la sua esperienza possa essere ancora a servizio del nostro territorio”.A stretto giro l’ufficio comunicazione del sindacato ha rettificato il tiro inviando alle redazioni una errata corrige nella quale si sostituisce il “preferisce” con un più conciliante “potrebbe favorire”. Ma la frittata era stata fatta e la Regione ha risposto a muso duro.In una nota l’ufficio stampa regionale fa sapere che “in riferimento alla nota della Segreteria regionale di Basilicata della Confederazione generale italiana del lavoro, la Giunta Regionale della Basilicata – dinanzi alle pesanti affermazioni ivi contenute, parzialmente corrette con relativa errata corrige, a dimostrazione della consapevolezza, anche da parte della CGIL, della gravità delle parole utilizzate – si riserva di valutare se adire le vie legali.”La nota della Regione continua: “Le parole “questa giunta preferisce indirettamente favorire il proliferare della illegalità e lo sfruttamento dei lavoratori immigrati che operano in agricoltura”, non sono infatti accettabili da nessun punto di vista, nemmeno se ci limitassimo alla legittima polemica politica, di cui il Segretario Angelo Summa è peraltro quotidianamente protagonista.

Quanto alla fattispecie in esame, si sottolinea che le altre Regioni sono presenti al tavolo anti caporalato con funzionari e/o dirigenti regionali, prassi cui sì è adeguata anche la Regione Basilicata, mesi orsono.”