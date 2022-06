Vogliamo dare ai lucani un beneficio tangibile della presenza delle risorse naturali in Basilicata

Nella giornata odierna si è tenuto un incontro tra l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Al centro della discussione la stipula del rinnovo delle concessioni minerarie.

"Ringrazio il Dott. Descalzi per la disponibilità e l'attenzione: vogliamo dare ai lucani un beneficio tangibile della presenza delle risorse naturali in Basilicata e abbiamo discusso come realizzare il nostro progetto di consegnare gratuitamente il gas al domicilio di tutte le utenze non industriali (quindi famiglie e utenze pubbliche) della Basilicata, ovviamente con una clausola che tuteli il risparmio energetico". Lo ha affermato il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a margine dell'incontro.