Aggiornamenti Covid indicano la non l’obbligatorietà della mascherina ma una raccomandazione all’uso

Chiusa la campagna elettorale per le amministrative e i 5 Referendum, ora giornata di silenzio, poi domenica al voto. In Basilicata i comuni chiamati al voto per le amministrative sono 22 su 131 con una percentuale del 16,8 per cento; Policoro unico municipio, con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, chiamato al probabile ballottaggio indicato nella data del 26 giugno. In provincia di Matera i comuni chiamati ad eleggere sindaco e consiglio comunale, sono ben 5, Colobraro, Grassano, Policoro, San Mauro Forte, Stigliano, mentre 17 sono quelli in provincia di Potenza: Abriola, Albano di Lucania, Baragiano, Bella, Calvello, Castelgrande, Castelsaraceno, Episcopia, Latronico, Marsico Nuovo, Maschito, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Ruoti, San Costantino Albanese e Vietri di Potenza.

Forte la presenza di liste civiche che si qualificano ancora una volta con una forte e chiara terminologia dello stare insieme di fare comunità ed avere una visione verso il futuro, uniti per il proprio comune portandolo nel cuore delineando un impegno comune. Poche le rappresentanze nazionali a dimostrazione di come la Lucania resta asettica, alcune volte lontana da subire emozioni da agenti esterni se non quelli legati a gruppi provenienti dalla propria stretta territorialità. C'è attesa anche per la sfida che coinvolgerà Ruoti, dove una recente inchiesta vede l'ex sindaco Salinardi accusato di stalking ai danni della sindaca uscente, Annamaria Scalise. Seggi aperti dalle 7 di mattina fino alle ore 23 per recarsi al seggio indicato dalla scheda elettorale munito di carta di identità. Gli ultimi aggiornamenti Covid indicano la non l’obbligatorietà della mascherina ma semplicemente una raccomandazione all’uso all’entrata del seggio e in particolare nella cabina elettorale.

Oreste Roberto Lanza