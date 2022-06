L’esponente nazionale di FdI avanza un’ipotesi durissima: indebolire Rionero per avvantaggiare il San Carlo?

“Quanto accaduto all’IRCCS CROB negli ultimi giorni è il risultato di una scellerata gestione, perpetuata scientemente negli ultimi anni, a totale svantaggio dell’Oncologico di Basilicata.

Il CROB da oltre 15 anni Istituto di Eccellenza nella Ricerca e nella cura in Oncologia e fiore all’occhiello della Basilicata, ha subito troppe mortificazioni. Bardi prenda immediatamente una decisione drastica mandando a casa una classe dirigente ed un Direttore Generale, incompetenti e inadeguati.”

Per i problemi che presenta l’Irccs Crob di Rionero l’on. Salvatore Caiata di FdI, punta il dito contro la dirigenza dell’ospedale. L’accusa dell’esponente meloniano nei confronti quest’ultima è durissima.

“Non parliamo di imprevisti sopraggiunti ma di accadimenti prevedibili e, perché no, forse voluti per indebolire il CROB ad esclusivo vantaggio dell’azienda San Carlo. I’IRCCS di Basilicata, Istituto preposto a fare Ricerca Sanitaria, vede nei propri laboratori di Ricerca sempre meno Ricercatori (precari da oltre 20 anni) perché la maggioranza di questi è migrata, costretta, verso posti con contratti a tempo indeterminato ed in grado di garantire un futuro a se stessi ed alle proprie famiglie.A svantaggio però della Ricerca compita sono ad allora.Il personale infermieristico è in grave sofferenza costretto a fare doppi turni e i medici (soprattutto Oncologi) insufficienti a garantire prestazioni puntuali e di eccellenza all’utenza.Eppure i pazienti continuano a riporre la propria fiducia in questo Centro anche se, oramai da tempo, ogni giorno devono affrontare disagi e gravi mancanze e per ultimo là mortificazioni delle interruzioni della Chirurgia per carenza/assenza di anestesistiE si consideri anche che la neo nata Facoltà di Medicina avrebbe solo da avvantaggiarsi della presenza di un Istituto Oncologico Regionale IRCCS che potrebbe fare da base e da volano per la formazione specialistica e per la Ricerca Scientifico Sanitaria.Si prendano provvedimenti immediati e senza oltre indugiare: non è più tempo per fare spallucce altrimenti si è artefici di un danno criminale a svantaggio della cura sanitaria oncologica dei pazienti tutti.”