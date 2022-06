La Pulvirenti ha sempre dimostrato estrema attenzione al settore della specialistica ambulatoriale privata accreditata

In tempi non sospetti anche noi avevamo segnalato la presenza di una sorta di "gestione opposta" a quella che attualmente ne ricopre l'incarico. Il Direttore Pulvirenti ha sempre dimostrato estrema attenzione al settore della specialistica ambulatoriale privata accreditata dedicando tempo ed approfondimenti molto al di sopra del livello osservato negli ultimi anni. Purtroppo le volontà e la determinazione di far funzionare correttamente le strutture sanitarie del privato accreditato in tanti, troppi casi, si è bloccata nei cassetti delle scrivanie e negli hard disk dei computer di uffici evidentemente cristallizzati nel passato.

Siamo convinti che quanto dichiarato dalla Direzione Asm corrisponda a verità e siamo profondamente preoccupati per il futuro delle nostre strutture su quel territorio ma ancor più per il destino degli utenti che richiedono prestazioni urgenti. La nostra solidarietà non è una formalità di cortesia ma l'azione concreta di chi percepisce tutta la gravità di certe azioni molto più sovversive in un tempo post pandemico. Il nostro appello si rivolge al Presidente Bardi affinchè vengano disposte dall'ente regionale iniziative concrete per fortificare la nuova direzione dell'azienda sanitaria materana.