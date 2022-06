Una battaglia accesa soprattutto a Policoro, il comune più popolato e con la possibilità del ballottaggio

Inizia oggi alle ore 14.00 lo spoglio per le elezioni amministrative che ha visto coinvolti in Basilicata al voto 22 comuni: 17 in provincia di Potenza e 5 in quella di Matera. Una battaglia accesa soprattutto a Policoro, il comune più popolato, con circa 16 mila abitanti e l'unico dove si è votato con il sistema del doppio turno, con la possibilità quindi del ballottaggio.

L’affluenza alle urne è stata del 61,03%. Di seguito i dettagli delle percentuali:

Potenza (Nei 17 comuni ha votato il 57,53%)

Abriola – 57,45%

Albano di Lucania – 71,53%

Baragiano – 68,94%

Bella – 58,54%

Calvello – 47,22%

Castelgrande – 32,24%

Castelsaraceno – 69,89%

Episcopia – 61,27%

Latronico – 64,64%

Marsico Nuovo – 48,42%

Montemilone – 60,16%

Palazzo San Gervasio – 52,29%

Rapolla – 71,66%

Ruoti – 65,68%

San Costantino Albanese – 59,81%

Vietri di Potenza – 52,31%



Matera (Nei 5 comuni ha votato il 67,72%)

Colobraro – 49,52%

Grassano – 57,03

Policoro – 77,25%

San Mauro Forte – 52,27%

Strigliano – 64,18%

Fonte: Eligendo, Ministero dell’Interno.

Silvia Silvestri