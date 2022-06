Una lotta accesa quindi tra quindici giorni, dove si decreterà il primo cittadino della città jonica

Un lungo ed emozionante pomeriggio ieri a Policoro nel corso dello spoglio delle elezioni amministrative per decretare il vincitore tra Enrico Bianco, Nicola Lopatriello e Gianluca Marrese i tre candidati in corsa per la poltrona da sindaco. Alla fine dopo un vantaggio di Enrico Bianco (48,54% con 4721 voti), sul candidato Nicola Lopatriello (37,53% con 3659 voti), terzo Gianluca Marrese (13,93% con 1366 voti), si andrà al ballottaggio domenica 26 giugno, visto che non si è raggiunto il traguardo del fatidico 50+1%. La percentuale di voto 70,24% che ha visto 9969 aventi diritto al voto. Una lotta accesa quindi tra quindici giorni, dove si decreterà il primo cittadino della città jonica. Adesso le carte sono tutte rimescolate, con Marrese che potrà essere l'ago della bilancia tra i due candidati, visto che i suoi voti dovranno essere dirottati verso una delle due direzioni. Staremo a vedere.

Nel frattempo nella serata di ieri si è completato l'elenco dei sindaci eletti negli altri 21 Comuni lucani al voto il 12 giugno.

Nel Potentino:

Abriola: sindaco è Romano Triunfo;

Albano di Lucania: Bruno Santamaria;

Baragiano: Giuseppe Ferdinando Galizia;

Bella: Leonardo Sabato;

Calvello: Anna Cantisani;

Castelgrande: Francesco Cianci;

Castelsaraceno: Rocco Rosano;

Episcopia: Egidio Vecchione;

Latronico: Fausto De Maria;

Marsico Nuovo: Massimo Macchia;

Maschito: Rafti Luigi;

Montemilone: Antonio D'Amelio;

Palazzo San Gervasio: Luca Festino;

Rapolla: Biagio Cristofaro;

Ruoti: Franco Gentilesca;

San Costantino Albanese: Renato Iannibelli;

Vietri di Potenza: Christian Giordano.



In provincia di Matera:

Colobraro: sindaco è Nicola Lista;

Grassano: Filippo Luberto;

San Mauro Forte: Nicola Giuseppe Savino;

Stigliano: Francesco Micucci.