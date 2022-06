Il mio impegno continuerà dai banchi dell’opposizione nel consiglio comunale del mio paese

Nel comune di Albano di Lucania, il nuovo sindaco è Bruno Santamaria (lista civica – Liberamente per Albano) il quale, con oltre il 50 per cento, ha superato l’uscente Rocco Guarino. La mancata conferma di Rocco Guarino a sindaco di Albano, in termini di legge, ha fatto scattare la decadenza dalla funzione di Presidente della Provincia di Potenza. Infatti secondo la legge numero 56 del 7 aprile 2014 e sue modifiche, la mancata elezione a Sindaco fa venire meno l’incarico presidenziale con l’indizione di nuove elezioni da tenersi: “entro novanta giorni dalla scadenza per fine mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali”. In attesa che ciò avvenga le funzioni, secondo le norme statutarie dell’ente, saranno svolte dal suo Vice Rocco Pappalardo consigliere provinciale eletto nella lista del PD che dovrà indire le nuove elezioni.

Una mancata rielezione per Rocco Guarino che ha lasciato un pò di amaro in bocca: “guardi sinceramente non ho rimpianti, mi sono speso giorno e notte per il mio comune e soprattutto per la Provincia di Potenza. Ho la sensazione che in molti non abbiano capito il modo di aver amministrato, di aver dato un forte contributo al miglioramento dei territori dei 100 comuni”.

Un compito impegnativo, pare senza risparmiare energie: “è stato proprio cosi un lavoro che volevo concludere visto che da tempo eravamo impegnati sulla viabilità provinciale, sui progetti di adeguamenti antisismici nelle scuole e tanti altri progetti importanti. La democrazia è questa è va accetta”. Ma il compito istituzionale non è finito: il mio impegno continuerà dai banchi dell’opposizione nel consiglio comunale del mio paese. Poi si vedrà. L’occasione è gradita per ringraziare chi ha votato la mia persona e chi probabilmente non ha inteso bene il mio messaggio politico”.

Oreste Roberto Lanza