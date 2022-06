"Arriveranno tantissime risorse in più per tutti i cittadini lucani"

“L’accordo firmato questa mattina dal Presidente Bardi con le compagnie energetiche Eni e Shell rappresenta un determinante fattore di crescita per la Regione Basilicata e un’ulteriore promessa mantenuta da quest’Amministrazione che ha sempre ribadito che il rapporto andava ridefinito in favore dei lucani. Infatti, rispetto al precedente accordo, arriveranno tantissime risorse in più per tutti i cittadini", così in una nota il capogruppo regionale Lega, Pasquale Cariello.

“Una nuova partnership che sicuramente influirà positivamente nell’economia lucana, aiutando le comunità locali nella crescita e costruzione di progetti importanti per i propri cittadini. In più, grazie a questa collaborazione, potremo incrementare quel processo di transizione energetica che la Basilicata necessita per cambiare definitivamente passo. Ringrazio per il Presidente Vito Bardi per mantenere sempre alta la concentrazione in favore dei lucani e per questa “visione” a lungo raggio di questa terra che non ha mai avuto, e potuto godere, di progetti di così ampio respiro come quelli che stiamo mettendo in campo”.