Riprogrammare la ripartenza delle attività per un settore che è centrale nello sviluppo del territorio e della collettività

“Esprimo viva soddisfazione per l’approvazione dell’Avviso Pubblico propedeutico alla fase attuativa dei Piani Integrati della Cultura. Una svolta nelle politiche culturali della Regione Basilicata che sceglie, dunque, di attuare una strategia di sviluppo di tipo “top-down, ovvero dall’alto verso il basso, spronando la popolazione locale a farsi parte attiva dei processi culturali, sociali ed economici.

Una direttrice sulla quale auspico si possa riprogrammare la ripartenza delle attività per un settore che è centrale nello sviluppo del territorio e della collettività. Voglio ringraziare la consigliera regionale Dina Sileo per il grande impegno che è stato definito dalla Giunta regionale”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.