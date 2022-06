Tutela della salute attraverso tutte le possibili azioni di salvaguardia e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro

“Sono profondamente scosso e rammaricato dall’ennesimo incidente mortale di un operaio, deceduto dopo una caduta accidentale da un’impalcatura in un cantiere edile. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia e alla comunità di Nova Siri per questo terribile fatto che accende ancora di più una luce su quanto sia importante la sicurezza negli ambienti di lavoro. Proprio per questo nei mesi scorsi ho presentato una proposta di legge che al momento è al vaglio delle Commissioni Consiliari”.

Così in una nota il capogruppo della Lega in Regione Basilicata, Pasquale Cariello: “La PdL intende regolare e promuovere la tutela della salute attraverso tutte le possibili azioni di salvaguardia e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro anche attraverso anche un tavolo di concertazione che si occupi della formazione, vigilanza e dialogo tra tutti i soggetti che fanno riferimento al Testo Unico vigente. L’iter legislativo infatti, come già annunciato lo scorso febbraio, prevedrà la condivisione con tutte le parti sociali, dalle sigle sindacali alle associazione datoriali: questo confronto ha come unico interesse la tutela della vita dei cittadini affinché si migliorino le loro condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro”.