Le risorse impegnate ammontano a circa 260 mila euro ma potranno essere sommate a eventuali poste aggiuntive

È stato approvato dalla Giunta Regionale il secondo avviso per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione a favore dei Comuni lucani. È stato necessario - ha riferito l'Assessore alle infrastrutture Donatella Merra - emanare un ulteriore bando, dopo quello di un mese fa, per dare la possibilità agli Enti che non erano entrati nel primo elenco di usufruire dei contributi rivenienti dalle economie, relativamente all'assegnazione delle risorse del 2021 per il pagamento dei canoni di locazione del 2020.

Le risorse impegnate per questo secondo step ammontano a circa 260 mila euro ma potranno essere sommate a eventuali poste aggiuntive che si renderanno disponibili. Ricordiamo che in precedenza sono stati assegnati ai Comuni lucani circa 2 milioni e 400 mila euro. "I contributi ai Comuni - ha precisato l'assessore Merra - sono necessari per rispondere alle istanze delle famiglie in condizioni di difficoltà economica che ne fanno richiesta. Ora tocca agli Enti procedere con l'emanazione di un bando di concorso, entro il 15 luglio 2022, per consentire ai propri cittadini di usufruire delle misure per il sostegno alla locazione.

I nuclei famigliari che ne hanno diritto dovranno pertanto presentare la domanda presso il Comune di residenza". "Con le numerose iniziative messe in campo sulla "Casa" - ha concluso l'Assessore Merra - intendiamo rispondere alle differenti esigenze dei cittadini; l'abitazione è elemento di stabilità psicologica e di sicurezza sociale. Il nostro impegno in questa direzione si sta intensificando in virtù di una congiuntura economica complicata che richiede misure di supporto in più direzioni sebbene sempre in maniera mirata e razionale. Ringrazio l'Ufficio Edilizia che negli ultimi tempi è riuscito a rilanciare tutto il settore, con particolare riferimento all'edilizia sociale".