Progetto all'avanguardia nel settore dell'utilizzo di software per giovani lucani

Saranno 25 i giovani lucani che "troveranno immediatamente lavoro" dopo aver partecipato ad un "progetto che proietta la Regione Basilicata all'avanguardia rispetto tutte le altre d'Italia, su un settore dell'utilizzo di software per le aziende": lo ha detto stamani, a Potenza, l'assessore regionale alle attività produttive, Alessandro Galella, presentando un piano su digitalizzazione e competitività. All'incontro con i giornalisti hanno partecipato anche l'amministratore unico di Sviluppo Basilicata, Gabriella Megale, i vertiti della società Xcc eXperience Cloud Consulting, Giuseppe Catapano, Daniele Di Martino e Eugenia Maria Messeri, che formeranno i partecipanti all'utilizzo del programma di gestione aziendale Saleforce, "uno dei software tra i più utilizzati al mondo tra le grandi aziende", come lo ha definito Galella.

Le domande per l'adesione al corso gratuito, che comincerà da settembre, potranno essere inviate già da domani, ha detto Galella, aggiungendo che "la Regione Basilicata si proietta all'avanguardia, grazie a Sviluppo Basilicata porteremo qui una società che formerà all'utilizzo del software Saleforce, 25 lucani", che dovranno avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni e aver conseguito, come titolo di studi minimo per l'accesso, un diploma presso un istituto tecnico informatico. A chi concluderà il corso, hanno spiegato i responsabili della Xcc, saranno rilasciati tre attestati, due per lavorare in tutto il mondo con il programma Saleforce e uno specifico emesso dalla Regione Basilicata.